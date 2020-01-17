Охотник убил сына вместо волка в Карачаево-Черкесии
Трагедия произошла в поселке Солнечный Карачаево-Черкесии: в ходе облавы на волка погиб охотник. Об этом информирует пресс-служба СКР по республике.
Стало известно, что один из участников облавы выстрелил из нарезного охотничьего карабина в ответ на шорох в зарослях камыша.
Однако в зарослях камыша находился не волк, а его сын. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.
По факту возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в ведомстве.
Вестник Кавказа
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