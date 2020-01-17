Александр Беглов совершит визит в Баку

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" сообщил, что планирует совершить визит в столицу Азербайджана.

Прежде всего он подчеркнул, что у Санкт-Петербурга хорошие отношения и с Баку, и в целом с Азербайджанской Республикой.

"У нас в Санкт-Петербурге живет большая азербайджанская диаспора, и должен сказать, что у нас с Азербайджаном нет никаких проблем или же точек, по которым мы не нашли бы решение", - отметил он.

"Мы работаем с генеральным консульством Азербайджана и лично с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль оглы, у нас сложились дружеские отношения. Отмечу, что контакты с Азербайджаном у нас строятся на взаимовыгодной основе, то есть все в порядке", - заверил Александр Беглов.

"Я планирую визит в Баку. Эту тему должны отработать на уровне Комитета по внешним связям, и тогда я обязательно приеду в Азербайджан", - заключил губернатор Санкт-Петербурга.