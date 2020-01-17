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Уже более 120 человек госпитализированы с кишечной инфекцией в Кизляре

Уже более 120 человек госпитализированы с кишечной инфекцией в Кизляре

Число госпитализированных с кишечной инфекцией жителей Кизляра увеличилось до 124 человек, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Дагестану.

"На сегодня число госпитализированных с инфекцией в Кизляре составляет 124 человека, из которых 64 - дети", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

Он добавил, что медики оценивают состояние госпитализированных как легкой и средней степени тяжести.

По словам источника, сейчас в Кизляре ведется вакцинация, пока ей подверглись более 300 человек, а всего прививки сделают более чем 1 тыс человек, которые могли контактировать с заболевшими.

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Вестник Кавказа

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