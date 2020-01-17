Гахария о своей возможной отставке: дождитесь финальной серии

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировали сообщения СМИ о его возможной отставке, посоветовав не торопить события.

"Вы так настойчиво спрашиваете, хотите, чтобы я вас заспойлерил?" – обратился он к журналистам. "Дождитесь финальной серии", - цитирует Гахария Спутник - Грузия.

Среди кандидатов на пост главы кабмина СМИ называют министра образования и науки Михаила Чхенкели и спикера парламента Арчила Талаквадзе.

В оппозиции не исключают, что на пост премьера может вернуться основатель и нынешний председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили, который ранее уже руководил правительством.