Тайка Вайтити снимет новые "Звездные войны"

Стало известно, что компания Lucasfilm предложила режиссеру Тайке Вайтити поставить фильм для франшизы "Звездные войны".

Когда режиссер возьмется за новый проект, не сообщается. Сейчас автор фильмов "Тор: Рагнарек" и "Кролик Джоджо" снимает спортивный фильм "Следующий гол - победный", затем возьмется за "Тор: Любовь и гром", пишет "Культуромания".

Вайтити имеет отношение к киновселенной "Звездных войн" - он снял один из эпизодов сериала "Мандалорец", а также исполнил роль дроида-наемника IG-11.

Lucasfilm недавно отложила несколько проектов по "Звездным войнам".