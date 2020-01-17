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Тайка Вайтити снимет новые "Звездные войны"

Тайка Вайтити снимет новые &quot;Звездные войны&quot;

Стало известно, что компания Lucasfilm предложила режиссеру Тайке Вайтити поставить фильм для франшизы "Звездные войны".

Когда режиссер возьмется за новый проект, не сообщается. Сейчас автор фильмов "Тор: Рагнарек" и "Кролик Джоджо" снимает спортивный фильм "Следующий гол - победный", затем возьмется за "Тор: Любовь и гром", пишет "Культуромания".

Вайтити имеет отношение к киновселенной "Звездных войн" - он снял один из эпизодов сериала "Мандалорец", а также исполнил роль дроида-наемника IG-11.

Lucasfilm недавно отложила несколько проектов по "Звездным войнам".

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Вестник Кавказа

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