Лавров: Хафтар и Сарадж не хотят даже находиться в одной комнате

Руководитель Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава Правительства нацсогласия Ливии Файез Сарадж на данный момент не готовы к переговорам напрямую, сообщил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров, подводя итоги работы российской дипломатии за прошлый год.

По словам дипломата, сейчас необходимо, чтобы после берлинской конференции, назначенной на 19 января, стороны не совершали прежних ошибок и не предъявляли дополнительные условия и не обвиняли друг друга.

"Пока отношения между ними очень напряженные, они не хотят даже в одной комнате находиться, не говоря уже о том, чтобы разговаривать или встречаться друг с другом", - приводит слова Лаврова корреспондент "Вестника Кавказа".

И.о. министра сообщил, что нарушений соглашения о прекращении огня в Ливии пока нет, и в Москве рассчитывают, что оно станет бессрочным. Он добавил, что его германский коллега Хайко Маас по итогам беседы с Хафтаром отметил, что маршал привержен соглашению о перемирии, и "это уже позитивно".