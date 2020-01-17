Гаджимет Сафаралиев предложил ликвидировать "Яблоко" за "явное неуважение" к обществу и государству

Группа депутатов от "Единой России", в которую входят Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко, Валентин Суббот, внесла законопроект о ликвидации политических партий за "явное неуважение" к обществу и государству. Документ уже поступил на рассмотрение Госдумы.

Авторы законопроекта предлагают дополнить перечень требований к партиям.

"Деятельность политических партий не должна нарушать права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации, а также умалять авторитет государства и государственных символов и институтов на международной арене (явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ", - говорится в документе. За нарушение этого требования партия может быть ликвидирована.

В пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что, по их мнению, за неуважение к государству должна быть ликвидирована партия "Яблоко".

"К примеру, российская политическая партия "Яблоко" ставит своей целью полную смену власти в России", - отмечают единороссы. Во всех документах руководящих органов "Яблока" за последние годы "говорится о стремлении сменить власть и изменить государственную политику в России, в том числе посягая на государственную целостность Российской Федерации путем пересмотра вхождения в состав Российской Федерации Республики Крым", обращают внимание авторы законопроекта.