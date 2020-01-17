Серебренников и Вырыпаев вместе поставят "Дон Кихота" с Палем

В новом театральном сезоне Иван Вырыпаев и Кирилл Серебренников представят новый проект - спектакль "Дон Кихот" по роману Мигеля де Сервантеса, главную роль в котором исполнит Александр Паль.

Спектакль станет совместным проектом продюсерского бюро Вырыпаева "Okko Театр" и "Гоголь-центра".

"В следующем сезоне мы будем делать "Дон Кихота" Сервантеса с Александром Палем в главной роли. Мы делаем это в копродукции с "Гоголь-центром" - театром, которым руководит Кирилл Серебренников", - рассказал Вырыпаев, пишет ТАСС.

Также планируется поставить "Психоз" по пьесе Сары Кейн, главную роль исполнит Чулпан Хаматова.

Первая премьера "Okko Театра" состоится 17 января, Вырыпаев сыграет в собственной пьесе "Интертеймент", которую поставил Виктор Рыжаков.