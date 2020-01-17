Супруги из Дагестана задержаны с бомбой в Пыть-Яхе - СМИ

В Ханты-Мансийском автономном округе задержаны супруги из Дагестана со взрывным устройством, посредством которого они, предположительно, намеревались устроить теракт. Об этом рассказал источник в правоохранительных структурах.

Мужа и жену задержали в городе Пыть-Ях незадолго до Нового года. "Помимо взрывного устройства, в квартире, где проживали супруги, была найдена и религиозная литература радикального толка", - цитирует своего инсайдера URA.RU.

Еще один осведомленный источник связал задержание супругов с облавой, которая вскоре после этого прошла в местном кафе: по его мнению, в ее рамках искали потенциальных сообщников.

Официально в пресс-службах полиции и следственного комитета ХМАО сообщили об отсутствии информации о задержании потенциальных террористов, то же самое заявили в пресс-службе УФСБ по Тюменской области.