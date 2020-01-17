"Эрмитаж-Урал" откроется в Екатеринбурге в ноябре

Уникальный центр "Эрмитаж-Урал" начнет работу 4 ноября, сообщили в пресс-службе министерства культуры Свердловской области.

Соглашение о создании филиала Эрмитажа в Екатеринбурге было подписано еще в 2014 году, однако подрядчик был найден только в 2018 году. Основные строительные работы должны завершиться к апрелю 2020 года.

"Планируемая дата открытия - 4 ноября", - сказали в пресс-службе, пишет РИА Новости.

"Эрмитаж-Урал" откроется в центре Екатеринбурга, на улице Вайнера, 11, именно там, в Екатеринбургском музее изобразительных искусств в годы войны хранились шедевры, увезенные из Эрмитажа.

На трех этажах "Эрмитаж-Урала" разместятся фондохранилище, выставочные залы, библиотека и реставрационные мастерские.