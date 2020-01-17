В Армению пришла зима

В ближайшие дни в Армении прогнозируется переменчивая погода, времена ожидается снег.

По данным синоптиков, он может выпасть в некоторых районах республики днем 19 января, а также в ночное время 17 и 20 января. Днем 17, 18 и 20 января, ночью 19 января, а также 21 января ожидается погода без осадков. Ветер будет юго-западный, 3-8 м/с.

В самой холодной, Ширакской, области температура воздуха в этот период будет достигать максимальной отметки плюс 4 градуса, а в самой теплой, Сюникской области столбик термометра поднимется до плюс 7. По ночам в Шираке прогнозируется вплоть до минус 20, а в Сюнике – до минус 5.

В Ереване в вечерние и ночные часы 17, 19 и 20 января также возможен небольшой снег, а днем 17, 18 и 20 января и ночью 19 января, а также 21 января ожидается погода без осадков. Воздух в этот период днем прогреется максимум до плюс 4, а по ночам может похолодать до минус 6 градусов.