Алиса Фрейндлих выступит в Москве в рамках гастролей БДТ
Театр БДТ впервые покажет в Москве спектакль "Волнение", главную роль в котором исполняет Алиса Фрейндлих.
Увидеть легендарную Фрейндлих на сцене москвичи смогут 20 и 21 января на Основной сцене Театра Наций, гастроли БДТ пройдут с 20 по 23 января.
"Волнение" поставлено по пьесе Ивана Вырыпаева, которую он написал специально для Фрейндлих. В спектакле актриса играет писательницу Улью Рихте, которая впервые за долго время дает интервью журналисту, пишет журнал Театр.
Также БДТ покажет в Москве "один из лучших спектаклей, идущих в театре на Малой сцене", - "Крещенные крестами". Спектакль создан по автобиографической книге главного художника БДТ Эдуарда Кочергина. Главный герой - мальчик, сын "врагов народа", который из Сибири бежит в Ленинград к маме.
"Кроме того, в Москве мы презентуем книгу Сергея Радлова, посвященную 20-м годам XX века, времени рождения Большого драматического театра", - рассказал художественный руководитель театра Андрей Могучий.
Вестник Кавказа
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