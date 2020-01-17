Рубль ослаб на открытии торгов

Российская валюта снижалась сегодня утром на открытии торгов к американской и европейской. Об этом говорят данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на одну копейку, составив 61,67 рубля. Евро подорожал на две копейки, до 68,69 рубля, передает RT.

Затем рубль перешел к росту. По данным на 11.35 курс доллара расчетами "завтра" снизился на 18 копеек до 61,48 рубля. Аналогичный курс евро к 11.34 упал на 21 копейку, достигнув 68,45 рублей.