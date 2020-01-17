Лавров: борьба США с "Северным потоком-2" - вопиющий пример нечестной конкуренции
Попытки Америки заблокировать проекта газопровода "Северный поток-2" представляют собой один из методов нечестной конкуренции. Об этом сообщил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров, открывая пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году.
"Дефицит доверия мировой политики и экономики усугубляется широким использованием таких методов нечестной конкуренции, как односторонние санкции, протекционизм, торговые войны", - приводит его слова корреспондент "Вестника Кавказа".
По словам главы российской дипломатии, к числу последних вопиющих примеров относятся попытки Вашингтона помешать строительству "Северного потока-2", причем вопреки мнению ведущих стран ЕС.
Вестник Кавказа
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