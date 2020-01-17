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Лавров: борьба США с "Северным потоком-2" - вопиющий пример нечестной конкуренции

Лавров: борьба США с &quot;Северным потоком-2&quot; - вопиющий пример нечестной конкуренции

Попытки Америки заблокировать проекта газопровода "Северный поток-2" представляют собой один из методов нечестной конкуренции. Об этом сообщил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров, открывая пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году.

"Дефицит доверия мировой политики и экономики усугубляется широким использованием таких методов нечестной конкуренции, как односторонние санкции, протекционизм, торговые войны", - приводит его слова корреспондент "Вестника Кавказа".

По словам главы российской дипломатии, к числу последних вопиющих примеров относятся попытки Вашингтона помешать строительству "Северного потока-2", причем вопреки мнению ведущих стран ЕС.

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Вестник Кавказа

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