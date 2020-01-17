Эмомали Рахмон приедет в Москву на парад Победы

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон будет участвовать в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая и в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, которая состоится 8 мая, сообщили в аппарате главы государства.

Кроме того, сводная рота солдат и офицеров ВС Таджикистана примет участие в юбилейном параде Победы на Красной площади, заявил пресс-секретарь Минобороны республики Ориф Нозимиен. В нее войдут представители сухопутных, мобильных войск, войск военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, уточнил он.

Еще одна сводная рота оборонного ведомства Таджикистана будет участвовать в параде Победы, который пройдет 9 мая в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.