АНК призвал Пашиняна вернуть полупрезидентскую форму правления

Партия "Армянский национальный конгресс" призвала руководство Армении срочно вернуть полупрезидентскую форму правления.

В заявлении, распространенном партией, напоминается, что 30 декабря прошлого года премьер-министр Никол Пашинян вынес решение о создании комиссии по подготовке изменений в Конституцию, так как действующий основной документ страны был создан "с целью увековечения власти бывшего режима и его главы".

Кроме того, по мнению АНК, он также содержит множество недостатков, угрожающих нормальной жизни страны.

"Первостепенной задачей конституционных поправок должно стать немедленное восстановление полупрезидентской (президентско-парламентской) модели правления, что обеспечит политическую стабильность, безопасность и потенциал реформирования политической и экономической систем", - цитирует заявление партии News.am.