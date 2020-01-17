Cosmopolitan в России изменил формат и руководство

В связи со слиянием журнала Cosmopolitan и сайта Cosmo.ru, в издании случились кадровые перестановки, сообщается на официальном сайте издательского дома Independent Media. Объединенный Cosmopolitan возглавит Екатерина Великина.

До слияния она занимала пост шеф-редактора сайта Cosmo. Экс-главный редактор печатного журнала Алена Пенева назначена редакционным директором.

Первый номер обновленного Cosmopolitan выйдет в марте 2020 года, пишет ИнтерМедиа.

"Cosmopolitan, один из сильнейших мировых медиабрендов, стремится быть рядом со своей аудиторией в режиме 24/7, постоянно предлагая новые продукты, креативные идеи, лучшие инновации и полезные сервисы. Такие задачи может выполнять только редакционная команда, которая создает релевантный контент для всех платформ", - считает генеральный директор Independent Media Наталья Веснина. Объединение должно повысить актуальность контента, сделать его "высококонверсионным".

Журнал Cosmopolitan в России выходит с 1994 года.