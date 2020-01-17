Премьер Украины отправляется в отставку

Глава правительства Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. Об этом он сам рассказал в своем Facebook.

Политик подчеркнул, что занял свой пост, чтобы выполнять программу президента Владимира Зеленского, который служит для него "образцом открытости и порядочности".

"Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление <...> и передал его президенту с правом внесения в парламент", - приводит слова Гончарука РИА Новости.

Глава государства прошение получил, в ближайшее время оно будет рассмотрено, сообщается в Telegram его офиса.

Некоторое время назад на Украине вспыхнул скандал после того, как на Youtube-канале "Как обмануть президента" появились аудиозаписи, сделанные, предположительно, на неформальном декабрьском совещании Гончарука с министрами и главами ряда ведомств, на них звучат нелестные фразы о Владимире Зеленском, которого упрекают, в частности, в "примитивном понимании экономических процессов".

В пресс-службе кабмина Украины сообщили, что не имеют сведений о подлинности записей, сам премьер назвал случившееся происками недоброжелателей.

Напомним, Алексей Гончарук возглавляет правительство с 29 августа 2019 года.