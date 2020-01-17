Россиян предостерегли от пользования уличными банкоматами

Роскачество выпустило сообщение, в котором содержится рекомендация по возможности не пользоваться уличными банкоматами и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты.

Как отмечается в сообщении, мошенники могут устанавливать на них фальшивые клавиатуру или картоприемник, которые считывают данные с карты и запоминают ПИН-код.

Устанавливать подобные устройства на банкоматы внутри банков сложнее, так как они находятся под наблюдением как камер, так и сотрудников самой кредитной организации.

Как правило, посторонние устройства (скиммеры) можно заметить самостоятельно, если быть внимательным: они прикрепляются клеем или скотчем, прилегают к поверхности неплотно, могут отличаться по цвету. При обнаружении нельзя снимать их самостоятельно, необходимо сообщить о своих подозрения в банк, предупреждают эксперты Роскачества.

Вводя ПИН-код при использовании банкомата, следует прикрывать клавиатуру рукой, также напоминают они. Мошенники могут устанавливать незаметные мини-камеры или подсматривать из-за спины, пояснили в Роскачестве.