Мамедъяров назвал сроки проведения встречи с Мнацаканяном

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении запланирована на конец текущего месяца. Об этом сообщил министр иностранных дел АР Эльмар Мамедъяров.

Он уточнил, что провел встречу с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком, поддержавшим проведение встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств.

"Если не возникнет других вопросов, то встреча планируется в конце этого месяца", - добавил Мамедъяров.