Мамедъяров назвал сроки проведения встречи с Мнацаканяном
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении запланирована на конец текущего месяца. Об этом сообщил министр иностранных дел АР Эльмар Мамедъяров.
Он уточнил, что провел встречу с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком, поддержавшим проведение встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств.
"Если не возникнет других вопросов, то встреча планируется в конце этого месяца", - добавил Мамедъяров.
Вестник Кавказа
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