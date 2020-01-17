Выставку Андрияки в Париже открыл Мединский

Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский открыл выставку работ российского художник Сергей Андрияки в Париже. Экспозиция под названием "Магия акварели" открылась в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли.

Выставка народного художника России Андрияки проходит в Париже в рамках программы "Русских сезонов". По словам Мединского, залы, предоставленные для выставки, вместили "малую толику блестящего творчества" художника. Андрияки создал уникальную методику образования, но в экспозицию не вошли работы его учеников, пишет "Культуромания".

Выставка "Магия акварели" будет способствовать налаживанию контактов России и Франции в области искусства и образования, добавил Мединский.

Перед официальным открытием выставки Андрияки провел индивидуальную экскурсию для и.о. министра культуры России.