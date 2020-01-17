Игоря Николаева с 60-летием поздравил Владимир Путин

Заслуженный деятель искусств, певец и композитор Игорь Николаев 17 января отмечает 60-летний юбилей, с праздником его поздравил президент России Владимир Путин.

"Щедрый музыкальный талант, плодотворное сотрудничество с известными поэтами-песенниками и легендарными российскими исполнителями снискали вам искреннюю, непреходящую любовь поклонников эстрадного искусства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, пишет РИА Новости.

Путин пожелал Николаеву здоровья и вдохновения и отметил, что юбиляр успешно реализовал творческий потенциал, состоялся "как замечательный певец и композитор - автор музыки ко многим популярным песням".