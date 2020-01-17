Экс-судью обвинили в особо крупном мошенничестве в Нальчике

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против экс-мировой судьи Нальчика. Такое сообщение опубликовано на сайте Генпрокуратуры РФ.

Как установило следствие, с 2001 по 2004 год женщина под предлогом получения в долг похитила у десяти жителей Кабардино-Балкарии деньги и имущество более чем на 4,7 млн рублей.

Теперь экс-судья обвиняется в совершении шести эпизодов по ч.2 ст.159 (мошенничество с причинением значительного ущерба человеку), двух эпизодов по ч.3 ст.159 (мошенничество в крупном размере) и двух эпизодов по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.

Уголовное дело передано в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.