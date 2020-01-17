Российский сервис знакомств Mamba выходит на рынок Турции

Российский сервис знакомств Mamba в этом году инвестирует более $1 млн в выход на турецкий рынок.

"Турция с 80-миллионным населением приоритетный для нас рынок", - заявил директор по маркетингу компании Петр Бойцов. "Плотность мобильной связи в стране составляет 99%, а рост ежегодных установок мобильных приложений имеет двузначные темпы", - приводит его слова "Коммерсантъ".

По итогам 2020 года Mamba планирует войти в топ-3 самых скачиваемых приложений для знакомств на турецком рынке, где лидируют Tinder, Happn, Jaumo и другие, отметил Бойцов.

Решение о выходе на турецкий рынок компания приняла после удачного старта в Израиле, рассказал он. Там сервис знакомств начал работать в апреле прошлого года.

Согласно данным мирового поставщика информации о мобильном рынке App Annie, по итогам октября 2019 года Mamba оказалась в Израиле вторым по популярности приложением знакомств после okCupid, обогнав Tinder.

Сервис Mamba создан в 2003 году. Компания на 65% контролируется ГК "Финнам", остальные 35% принадлежат Mail.ru Group.