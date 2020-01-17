Названы имена хедлайнеров фестиваля на курорте "Роза Хутор" в Сочи

Фестиваль сноубординга, музыки и развлечений Termitory будет проходить в Сочи с 7 по 9 февраля, представители мероприятия назвали имена музыкантов, который будут закрывать фестивальные дни.

Хедлайнерами станут Cream Soda и MC Сенечка, они будут выступать на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в вечерние часы. Также ожидаются сеты от диджеев и выступления других российских групп, пишет "Афиша Daily".

Фестиваль продлится три дня, принять участие в нем смогут все желающие, будет работать школа сноубординга, в которой можно научиться стоять на доске, а для тех. кто уже умеет кататься будут проводиться мастер-классы. В фестивале примут участие представители российской федерации сноуборда и участники Олимпийских игр.