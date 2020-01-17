Церетели рассказал о многочисленных беседах с Баку и Ереваном по Нагорному Карабаху

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели затронул тему нагорно-карабахского конфликта в обращении к участникам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Обращаясь к послам 57 постоянных делегаций ОБСЕ в австрийской столице, он сообщил, что несколько раз проводил с руководством Азербайджана и Армении "очень честные" беседы о том, как парламентарии могут продвигать мир на Южном Кавказе.

Кроме того, Церетели подтвердил поддержку ассамблеей приоритетов председательства Албании в ОБСЕ и выразил признательность за озвученное намерение действующего председателя, председателя Совета министров Албании Эди Рамы активизировать работу председательства с парламентариями.