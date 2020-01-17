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Украденные нацистами шедевры Форена и Гиса вернутся к наследникам

Украденные нацистами шедевры Форена и Гиса вернутся к наследникам

Наследники французского коллекционера Армана Дорвиля 22 января получат три художественных произведения, которые были украдены у Дорвиля нацистами во время Второй мировой войны.

Две картины художника Жана-Луи Форена "Женский портрет в профиль" и "Дама в вечернем платье" и рисунок француза Константина Гиса "Амазонка" вернет наследникам Германия. Эти работы находились в собрании немецкого историка искусств и коллекционера Хильдебранда Гурлитта, пишет "Культуромания".

На торжественной церемонии передачи картин будет присутствовать министр культуры Германии Моника Грюттерс.

 

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