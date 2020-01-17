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Туман столкнул в Адыгее 20 автомобилей: есть жертва

Туман столкнул в Адыгее 20 автомобилей: есть жертва

Один человек погиб и еще четверо пострадали при столкновении 20 автомобилей в Адыгее.

На одном участке трассы одновременно случилось шесть ДТП, сообщили в ГИБДД России.

Со предварительным данным, все аварии произошли на 1357-м км автодороги М-4 "Дон" из-за тумана. "Один человек погиб, четыре получили телесные повреждения и были госпитализированы", - цитирует ведомство ТАСС.

На месте аварии работают экстренные службы.

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Вестник Кавказа

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