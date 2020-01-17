Грузия стартовала с социальным бюджетом

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в 2019 году ВВП на душу населения страны впервые превзошел показатели соседней Грузии, несмотря на новогодние дни, лишили Тбилиси покоя и даже слегка испортили праздничное настроение. Реакция грузинской стороны оказалась несколько чрезмерной. Возможно, дело в традиционной конкуренции между соседями буквально в мелочах, но, видимо, больше в той политической ситуации, а точнее во внутриполитическом кризисе, который разгорелся еще летом, и из которого властям не удается вывести страну по сей день.

Появление и демонстрация цифр и графиков о том, что Ереван преувеличивает свои достижения, происходили на фоне закономерных для оппозиционера едких заявлений экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что бездарное правление "Грузинской мечты" и ее лидера Бидзины Иванишвили уже довели государство до того, что даже Армения обошла Грузию, чего не было со времен армянского царя Тиграна Великого. Это просто невозможно, этого надо очень захотеть, чтобы имея порты, действующую железную дорогу, отстать от блокированной, не имеющей прямого выхода к рынкам Армении, обрушился с критикой на власть Саакашвили.

Понять, что именно не так с грузинской экономикой или наоборот – что в ней все хорошо, трудно по причине запредельной политизированности ситуации последнего полугодия. Напомним, что кризис грянул летом прошлого года, когда прибывшего в Тбилиси на заседание Межпарламентской ассамблеи православия депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова хозяева в качестве руководителя форума опрометчиво усадили в кресло спикера парламента Грузии.

Оппозиция не замедлила развернуть "боевые действия", считая недопустимым приезд депутата из "страны-оккупанта", а уж усаживание его в кресло спикера – предательством национальных интересов. Гаврилов Грузию быстро покинул, а Россия, услышав русофобские речи на акциях протеста, прервала регулярное авиасообщение, объяснив это заботой о безопасности тысяч россиян, ездящих в Тбилиси и другие грузинские города. Так, стараниями грузинской оппозиции и действиями российских властей туристический сезон если не был сорван, то оказался скомкан изрядно. Для Грузии, объявившей туризм краеугольным камнем экономического развития и немало сделавшей для этого, удар пришелся под дых. И сильный.

Но тут начались непонятные парадоксы. И власть, и оппозиция стали бравировать тем, что никаких убытков туристическая отрасль не несет. Представители власти при этом напирали на то, что россияне как ездили, так и продолжают ездить в Грузию в качестве туристов, а оппозиция – на то, что произошло выравнивание туристических потоков, т.е. вместо россиян стали приезжать туристы из других стран. Абсурдность оппозиционных объяснений на поверхности – вряд ли российские туристы мешали другим так, что те стали наведываться в Грузию только после того, как меньше стало русских. А то, что их стало заметно меньше никакими официальными заявлениями представителей власти тоже не прикрыть - глаза видят и уши слышат.

Если год назад посидеть вечером в кафе в туристической зоне Тбилиси было проблемой, то летом и осенью персонал этих заведений жаловался на 3-4-кратное сокращение количества посетителей. А уже ближе к Новому году владельцы нескольких популярных увеселительных заведений приняли решение после праздников взять паузу и посмотреть, к чему, собственно, идет дело, кроме как к убыткам. Русская речь в исполнении приезжих в Тбилиси и Батуми все еще слышна, но несравнимо реже.

В таких условиях отчеты о том, туристическая отрасль и бюджет в целом убытков не понесли и не несут, большого доверия не вызывают. Такое может произойти только в том случае, если вместо тысяч ожидавшихся, но не доехавших до Грузии российских туристов, объявилась небольшая группа богатеев, заехавшая в страну на несколько дней и спустившая за это время очень большие деньги. Более правдоподобными видятся оценки нейтральных источников, согласно которым, страна могла не досчитаться до полумиллиарда туристических долларов.

Впустую, во всяком случае пока впустую, "играет" крупный проект строительства глубоководного порта Анаклия. И здесь, похоже, не обошлось без политики. У властей вдруг возникли вопросы к деятельности ТВС-банка – главного действующего лица в проекте с грузинской стороны. В результате созданный для строительства консорциум развалился – зарубежные компаньоны решили держаться подальше, глава банка ушел в политическую оппозицию, власть предприняла вялые попытки воссоздать консорциум, но заинтересованность при этом демонстрировала больше на словах, чем на деле. Хотя, что происходило в кулуарах – не известно, и возможно – что-то действительно не стыковалось, несмотря на все старания власти.

Некоторые экономисты оправдали действия властей: проект сомнительный в том плане, что построенный порт способен работать на закладываемую мощность – физически нет такого объема грузов для переброски с востока на запад и обратно, а инвесторы требуют государственных гарантий под свои вложения, на что в нормальном рассудке ни одна страна не согласится. Так или иначе, а проект Анаклия с многомиллионными инвестициями и новыми рабочими местами заглох и будущее его – под вопросом.

Несмотря на такие провалы и внутриполитический кризис, Тбилиси встретил 2020 год не бывало роскошной иллюминацией, редкой красоты главной елкой, "изобилием праздника", расписанного итальянскими мастерами массового веселья. Оппозиция в гневе "заметала" цифрами неоправданных затрат мэрии. А мэр Тбилиси Каха Каладзе, в свое время славно поигравший в футбол за "Милан", а потому и доверившийся итальянским спецам шоу-бизнеса, скромно улыбался, называл совершенно иные цифры расходов – куда ниже оппозиционных, и вполне справедливо констатировал, что такой красивой новогодней столицы никогда не было, и что это необходимо для восстановления и увеличения туристического потока.

Впрочем, роскошная елка – елкой, а не менее показателен принятый парламентом на излете года бюджет. Не надо быть профессионалом в экономике, чтобы понять его ярко выраженную социальную направленность. Такую, какую может позволить себе только сильное государство, к каковым Грузию при всем желании и всех симпатиях отнести трудно.

В бюджете на 2020 год заложено тотальное повышение выплат бюджетникам, пенсионерам. Рост социальных пособий предусмотрен чуть ли не двукратный. Вот некоторые наиболее приметные его статьи.

Правительство планирует поступлений на 14 млрд 554 млн лари (1 доллар – примерно 2,9 лари). Расходная часть составляет 14 миллиардов 433 лари. Правительство прогнозирует рост экономики на уровне 4,5%. При исполнении прогноза общий объем экономики достигнет примерно 51 миллиарда лари. При этом 11,3 млрд лари поступлений ожидается из внутриэкономической сферы. Из них 10,5 млрд лари – налоговые отчисления, 520 млн лари ожидается за счет госпроизводства, штрафов, пожертвований и др., 130 млн. лари планируется получить от приватизационных процессов, и еще столько же - от погашения кредитов и ссуд. Оставшуюся сумму правительство планирует мобилизовать по грантовым и кредитным линиям, соответственно, 242 млн лари и 3,1 млрд лари.

Большая часть средств будет потрачена на капитальные инфраструктурные проекты – 2,6 миллиарда лари, что на 120 миллионов лари больше, чем в текущем году. В том числе на улучшение дорожной инфраструктуры – 1,3 миллиарда лари, и из них только на прокладку и реабилитацию скоростных автомагистралей - 705 миллионов лари. Восстановление инфраструктуры водоснабжения требует 257 миллионов лари. И еще 149 млн лари будет выделено на строительство и ремонт школ.

Второе место в расходной части бюджета занимают пенсии. В 2020 году пенсионные расходы в сравнении с расходами уходящего года возрастут сразу на 16 процентов – это 305 млн лари. Суммарно пенсионные расходы в 2020 году составят 2,2 млрд лари. Более конкретно указано, что с 1 января 2020 года все пенсионеры начнут получать на 20 лари больше, т.е. как минимум 220 лари ежемесячно. А с 1 июля дополнительно на 30 лари повысятся пенсии у людей старше 70 лет.

На 76 миллионов лари увеличится финансирование сферы образования и составит 1,6 миллиарда лари. На 40 миллионов лари будут увеличены расходы на охрану общественного порядка и безопасность (полиция, суд, прокуратуры, служба спасения). Всего на это направление предусмотрено 1,2 миллиарда лари. На здравоохранение будет выделено 1,1 миллиарда лари. На оборону – почти 1 миллиард.

Если проанализировать бюджетные данные Грузии последних лет, то такой же "суперскачок" социальной направленности можно обнаружить в 2016 году. Есть ли что-то общее? Есть. И 2016 год, и 2020 год – электоральные – выборы в парламент. Не случайно при более подробном рассмотрении бюджета выясняется, что большинство повышений выплат запланировано на второе полугодие, аккурат к выборам, которые пройдут осенью. Это, конечно, обеспечит властям превосходство над оппонентами и даст возможность манипулировать настроениями электората.

Наверное, и этим тоже можно объяснить несколько чрезмерную реакцию Тбилиси – не может быть! – на прозвучавшие заявления в Ереване. Конкуренция между соседями давняя и принципиальная, и уж точно очень неподходящее время уступать им в социально-экономических вопросах.