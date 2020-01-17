Новый сериал по Стивену Кингу "Темная башня" отменен

Компания Amazon отменила съемки сериала "Темная башня" по произведениям Стивена Кинга после просмотра пилотного эпизода.

В Amazon посчитали, что этот сериал сильно уступает по уровню другим проектам компании. Создатели "Темной башни" хотят договориться с другими стрим-сервисами, чтобы все-таки выпустить сериал, пишет "Афиша Daily".

Сценарий для сериала-приквела к фильму 2017 года "Темная башня" написал сценарист "Ходячих мертвецов" Глен Маззара, главную роль в проекте должен был играть Сэм Страйк, известный по "Охотнику за разумом".

Кинг начал писать книги из цикла "Темная башня" в 1982 году, последняя из них вышла в 2012 году.

Amazon работает над сериалом "Властелин колец", который станет самым дорогим сериалом в истории.