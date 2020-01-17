Футболисты из Армении, Беларуси и Казахстана перестанут быть легионерами в России

Футболисты стран Евразийского экономического союза с 1 июля текущего года перестанут считаться легионерами в рамках всероссийских соревнований на территории РФ.

Об этом говорится в приказе Минспорта "Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России в соревнованиях по футболу", пишет "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне в основном составе команд Российской премьер-лиги на поле имеют право выходить не более шести легионеров. С будущего сезона вступит в силу формат "8+17", так что в заявку клуба на сезон могут быть включены максимум восемь иностранных футболистов, причем все они смогут выйти в стартовом составе.

В Футбольной национальной лиге число легионеров в заявке не должно быть больше четырех.

В состав ЕАЭС, кроме России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.