В МИД РФ оценили предложение Джонсона по иранской ядерной сделке

Заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по ядерной сделке с Ираном создают дополнительные проблемы в работе по ее спасению. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Подобного рода сигналы" воспринимаются как "создающие дополнительные проблемы работе по спасению ядерной сделки в том виде, как она была заключена в 2015 году", указал он.

Как отметил замглавы дипведомства, то, что эти комментарии "последовали практически синхронно с действиями "евротройки"", которая заявила о заинтересованности в запуске механизма разрешения споров по параграфу 36 СВПД, лишь "добавляет оснований подозревать наших британских коллег" в том, что они ведут в этом вопросе "двойную игру", "работают по чужой повестке дня", а именно - США.

Несмотря на то, что британские коллеги разубеждают Россию в таких выводах и заявляют, что их приверженность СВПД непоколебима, это мало что меняет в практическом плане, подчеркнул Рябков. "Заявления на таком уровне прозвучали", - констатировал он.

"Мы не можем с ними не считаться", - заключил дипломат.

Напомним, Джонсон ранее допустил замену СВПД по иранской ядерной программе на новое соглашение на условиях президента США, назвав это "сделкой Трампа".