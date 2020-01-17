"1234 йцукен": раскрыты популярнейшие пароли в РФ

Наиболее популярные пароли в России и мире в ушедшем году, как и в 2018 году, состояли из простейших сочетаний клавиш на клавиатуре: "123456" и "qwerty" или их комбинаций.

По данным "Известий", также в топ-10 попали пароли "password" и "111111".

В числе наиболее популярных кодов на кириллице в 2019 году стали "пароль", "йцукен", "я", "любовь" и "привет". Кроме того, в десятке самых популярных паролей – "наташа", "люблю", "максим", "андрей" и "солнышко".

Исследование проводится в третий раз.