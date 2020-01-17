Музей-заповедник "Царицыно" установил новогодний рекорд

По данным, опубликованным на сайте мэра Москвы, самой посещаемой в новогодние каникулы площадкой в столице, из тех, что работали бесплатно, стал музей-заповедник "Царицыно".

"Больше всего посетителей принял музей-заповедник "Царицыно" - в музее и на его парковой территории побывало более 400 ты человек", - сказано в сообщении, передает РИА Новости.

На второе месте по посещаемости оказался музей-заповедник "Коломенское" - более 300 тыс посетителей, на третьем - "Мультимедиа-арт-музей", его посетили в праздники 122 тыс человек.

Всего в каникулы музеи Москвы бесплатно посетили 1,2 млн человек - это новый рекорд, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Всего в столице бесплатно работали в новогодние праздники 83 музея. В десятку самых популярных также вошли Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музей-усадьба "Кусково", Музей Москвы, музей-панорама "Бородинская битва" и другие.