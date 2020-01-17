Армения задумалась о "возвращении мозгов" из диаспор

Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении в текущем году запустит пилотную программу, в рамках которой для усовершенствования различных сфер госуправления Армении привлекут профессиональных специалистов из диаспоры.

Одна из целей нововведения - способствовать "возвращению мозгов".

"Мы заранее обратились в государственные органы. Все нуждаются в разных специалистах: экономистах, юристах, специалистах по информационным технологиям, социологах и т. д. Когда заявим о начале программы, в общинах диаспоры будет форма регистрации в режиме онлайн, где заявители смогут выбрать то рабочее место, которое захотят", - приводит слова начальника управления армянских общин Европы офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Карена Аванесяна ArmenPress.

Программа начнется 1 июля и продлится ровно год, однако пока, на пилотном этапе, рассчитана всего на 20 человек.

В ней смогут принять участие специалисты из диаспоры, имеющие степень магистра или более высокую. Процедура отбора специалистов будет проводиться в два этапа, окончательный выбор будет сделан посредством интервью.