Армения задумалась о "возвращении мозгов" из диаспор
Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении в текущем году запустит пилотную программу, в рамках которой для усовершенствования различных сфер госуправления Армении привлекут профессиональных специалистов из диаспоры.
Одна из целей нововведения - способствовать "возвращению мозгов".
"Мы заранее обратились в государственные органы. Все нуждаются в разных специалистах: экономистах, юристах, специалистах по информационным технологиям, социологах и т. д. Когда заявим о начале программы, в общинах диаспоры будет форма регистрации в режиме онлайн, где заявители смогут выбрать то рабочее место, которое захотят", - приводит слова начальника управления армянских общин Европы офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Карена Аванесяна ArmenPress.
Программа начнется 1 июля и продлится ровно год, однако пока, на пилотном этапе, рассчитана всего на 20 человек.
В ней смогут принять участие специалисты из диаспоры, имеющие степень магистра или более высокую. Процедура отбора специалистов будет проводиться в два этапа, окончательный выбор будет сделан посредством интервью.
Вестник Кавказа
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