Премьера "Дяди Вани" в Париже прошла экстремально из-за забастовок

"Русские сезоны" во Франции открылись показом спектакля "Дядя Ваня" Театра Наций. Художественный руководитель театра Евгений Миронов поделился впечатлениями от начала гастролей.

По его словам, труппа готовилась к гастролям целый год, но "гастроли на фоне забастовки - это стресс". Премьера на сцене театра "Одеон" прошла с аншлагом, однако появились неожиданные сложности.

"Мы знаем, что во Франции бурная социальная жизнь, забастовки, но мы не могли предположить, что работники театральных цехов не придут в этот день в театр и спектакль придется проводить в экстремальной ситуации", - поделился Миронов, пишет ТАСС.

Премьера "Дяди Вани" была под угрозой срыва, но режиссер театра "Одеон" Стефан Брауншвейг не стал отменять показ. "Я благодарен Стефану Брауншвейгу, который согласился все-таки проводить этот спектакль", - поделился глава Театра Наций.

В Париже российский театр сыграет "Дядю Ваню" еще девять раз. "Надеюсь, что они пройдут без лишнего стресса, как и подобает театру", - признался Миронов.