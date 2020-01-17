Китай закрывает границу с Киргизией

Китай на неделю с 24 по 30 января закроет границу с Киргизией, информирует пресс-служба киргизской Государственной погранслужбы (ГПС).

"Пункты пропуска "Торугарт" и "Иркештам" на киргизско-китайском участке госграницы с 24 по 30 января временно закроют", - заявили в ГПС.

Отмечается, что граница будет закрыта по инициативе Китая в связи с празднованием там национального праздника весны - китайского Нового года. "Пропуск лиц возобновится 31 января", - цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.