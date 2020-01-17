Релиз видеоигры с Киану Ривзом перенесли на несколько месяцев

Польская компания CD Projekt RED сообщила о задержке релиза видеоигры Cyberpunk 2077, в которой виртуальную роль одного из персонажей исполнил Киану Ривз.

В своем Twitter компания пояснила, что основные работы завершены, так что в Cyberpunk 2077 "уже можно играть".

Но "из-за масштабов и сложности нам требуется больше времени для того, чтобы завершить тестирование, исправить ошибки и довести все до ума", - уточнили в CD Projekt RED.

Изначально предполагалось, что проект видеоигры выйдет в свет 16 апреля, теперь релиз назначен на 17 сентября 2020 года, пишет ТАСС.

Cyberpunk 2077 - ролевая игра в жанре киберпанк, созданная на основе настольной игры Cyberpunk 2020, вышедшей еще в 1990 году. Студия CD Projekt RED известна прежде всего благодаря серии видеоигр The Witcher ("Ведьмак") по мотивам книг Анджея Сапковского.