Россияне выбрали фильм и актеров, достойных "Оскара"

Россияне считают, что главного "Оскара" в этом году достойны фильмы "Джокер" Тодда Филлипса, "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино и "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда. Об этом говорит статистика проекта "Кино Mail.ru".

Организаторы кинопремии уже объявили свой список кандидатов. За награду в самой престижной номинации - "Лучший фильм года" посоревнуются "Ирландец" Мартина Скорсезе, "1917" Сэма Мендеса, "Однажды в … Голливуде", "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити, "Брачная история" Ноа Баумбаха, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Ford против Ferrari", "Паразиты" Пон Чжун Хо и "Джокер".

"Кино Mail.ru" поинтересовался у российских зрителей, кто, по их оценке, заслуживает статуэток в четырех основных номинациях - лучший фильм, лучшая режиссура, а также лучшие мужская и женская роли.

Согласно результатам опроса, лучшим фильмом должен стать "Джокер", за который проголосовали 37% респондентов. Четверть (26%) предпочли "Однажды... в Голливуде", а на третьем месте оказался "Ford против Ferrari" (15%), далее идет "Ирландец" (7%).

Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в "Джокере", по мнению большинства опрошенных, должен получить статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль". Четверть респондентов предпочли Леонардо ДиКаприо за роль в фильме "Однажды... в Голливуде". В номинации "Лучшая женская роль" равное число голосов у Скарлетт Йоханссон ("Брачная история") и Шарлиз Терон ("Скандал").

Режиссером года участники опроса признали Квентина Тарантино, который получил 41% голосов, у Тодда Филипса - 27%. "За кандидатуру Мартина Скорсезе ("Ирландец") проголосовали 18% респондентов", - цитирует пресс-службу Кино Mail.ru" РИА Новости.

В голосовании участвовали более 10 тыс человек.

92-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля.