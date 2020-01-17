В первой премьере "Okko Театра" сыграют Вырыпаев и его жена

В концертном зале "Градский Холл" 17 января состоится премьерный показ первой постановки продюсерского бюро "Okko Театр" Ивана Вырыпаева. Зрители увидят трагикомедию по пьесе Вырыпаева "Интертеймент" в постановке Виктора Рыжакова.

Эту пьесу Вырыпаев написал специально для "Okko Театр", спектакль представляет собой диалог, главные роли исполняют автор пьесы и его жена Каролина Грушко, пишет ТАСС.

Кто-то решит, что на сцене разыгрывается трагедия. "Но можно также посмотреть на него как на интертеймент, некое развлечение. Есть ли в этом развлечении смысл и есть ли в этом развлечении любовь, есть ли в нем что-то важное - вот, наверное, на эти темы мы и размышляем в спектакле", - пояснил Вырыпаев.

Эта постановке - не первый совместный проект Вырыпаева и Рыжакова, они уже работали над десятком спектаклей. Среди них "Кислород", "Пьяные", "Бытие № 2", "Июль", "Валентинов день" "Город, где Я", "Иранская конференция".

"Okko Театр" современный проект, который подразумевает мультиканальный театр, видео-спектакли нового формата, использование передовых технологий.

Увидеть "Интертеймент" в зале "Градский Холл" можно будет до июня.