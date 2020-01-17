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Пушков: поза с надутыми губами не помогла Украине

Пушков: поза с надутыми губами не помогла Украине

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Киева о возвращении к работе в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В своем Twitter он констатировал, что бойкот ПАСЕ со стороны Украины в итоге оказался недолгим.

"Это было предсказуемо: поза с надутыми губами из-за отмены санкций против России не дала результатов. Впечатлить Европу не удалось", - заявил сенатор.

Пушков предположил, что теперь представители Украины, как обычно, попробуют осуществить в ПАСЕ новую обструкцию.

Напомним, накануне Верховная рада приняла постановление о возвращении делегации страны к работе в ежегодной сессии ПАСЕ, мотивировав это тем, что Киев "добросовестно" выполняет взятые на себя перед Советом Европы обязательства.

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