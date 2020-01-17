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В США начался процесс импичмента Трампа

В США начался процесс импичмента Трампа

В США начался процесс импичмента президента страны Дональла Трампа.

Стало известно, что верховный судья США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу, дав старт рассмотрению судебного разбирательства.

Кроме того, руководитель спецкомитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Адам Шифф прочел главные обвинения к главе Белого дома: злоупотребление властью и препятствование деятельности Конгресса.

Члены Сената будут присяжными в рамках всего судебного процесса, пишет "Газета.ru".

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Вестник Кавказа

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