Москва установила абсолютный рекорд по теплу

Температура воздуха в Москве накануне стала рекордной за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в российской столице, об этом рассказали в метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, в течение дня в городе было около 3 градусов выше ноля, а в 22:00 мск воздух прогрелся до 3,2 градусов.

"Прежний рекорд тепла 16 января зафиксирован в 1925 году - плюс 3,1 градуса", - цитирует сообщение метеобюро "Интерфакс".

В целом с начала года средняя температура в Москве выше климатической нормы на 8,7 градуса, а с начала календарной зимы она превышает норму на 7,4 градуса.

Напомним, в декабре в Москве было зафиксировано три температурных рекорда: 18 декабря, когда воздух прогрелся до плюс 5,6 градуса, 19 декабря (плюс 6,6 градуса) и 23 декабря (плюс 6,2 градуса).