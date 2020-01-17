Глава МИД Украины и Блок обсудили "Северный поток-2"

Главы МИД Украины и Нидерландов Вадим Пристайко и Стеф Блок провели обсуждение ряда вопросов, в том числе рассмотрев ситуацию с российским проектом "Северный поток-2". Об этом украинский дипломат написал на своей странице в Twitter.

"Всестороннее обсуждение с нидерландским министром Блоком ситуации на востоке Украины, санкций Евросоюза, "Северного потока-2", а также продолжающейся подготовки к первому судебному разбирательству по MH17 в Гааге", - перечислил темы разговора министр.

Напомним, американский президент Дональд Трамп 20 декабря 2019 года подписал оборонный бюджет на текущий год, в том числе предусматривающий санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно остановить работы, компания Allseas, прокладывавшая "Северный поток-2", уже сделала это.