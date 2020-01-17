В Азербайджане стартует агитационная кампания перед парламентскими выборами

В Азербайджане сегодня начинается предвыборная агитационная кампания кандидатов, зарегистрированных для участия в досрочных выборах в парламент (Милли Меджлис).

Согласно статьям 72.3, 74.1.2, 74.1.4, 75.2 Кодекса о выборах, избирательная кампания кандидата или его уполномоченного представителя, уполномоченного представителя политической партии, блока политических партий стартует за 23 дня до дня голосования и заканчивается непосредственно за 24 часа до голосования.

Таким образом, агитационная кампания в рамках досрочных выборов, которые состоятся 9 февраля, охватывает период с 17 января до 20:00 8 февраля.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что для участия в выборах регистрацию прошли 1534 кандидата от 20 партий. Председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил, что зарегистрировано рекордное по сравнению с предыдущими парламентскими выборами число кандидатов. Он отметил, что в Центризбирком уже обратились около 2 тыс местных и зарубежных наблюдателей, почти все получили положительный ответ. 1 тыс 630 из прошедших регистрацию наблюдателей - местные наблюдатели, уточнил Панахов. "Иностранных наблюдателей - около 70 человек", - цитирует его РИА Новости.

Регистрация иностранных наблюдателей продолжается, добавил глава ЦИК.

Милли Меджлис ранее объявил о самороспуске и в связи с этим направил предложение президенту Ильхаму Алиеву назначить внеочередные выборы. Глава государства утвердил самороспуск парламента и назначил внеочередные выборы на 9 февраля.