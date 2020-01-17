Трамп может посетить экономический форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, отправится на Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе.

Соответствующее заявление он сделал, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Я, возможно, поеду в Давос", - указал американский лидер.

Кроме того, он не исключил, что в случае поездки на ВЭФ может встретиться с крупными бизнесменами, а также лидерами иностранных государств, передает ТАСС.