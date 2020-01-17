Хабиб Нурмагомедов научил Конора Макгрегора вежливости

Вежливое поведение скандального ирландского бойца Конора Макгрегора на пресс-конференции со своим соперником Дональдом Серроне может быть связано с тем негативным опытом, который он получил от истории с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Такую мысль высказал колумнист Алекс Маккарти на TalkSport, анализируя перемены в Макгрегоре. Дело в том, что, сидя за одним столом с Серроне, боец впервые отказался от оскорблений в адрес противника и даже сделал ему комплимент, говоря о стиле американца.

Маккарти обратил внимание, что Хабиб Нурмагомедов, против которого Макгрегор развязал самую наглую и провокационную кампанию, в свое время обещал сделать ирландца более скромным в словах и поступках. По мнению колумниста, Нурмагомедову действительно удалось научить Макгрегора вежливости.

Напомним, что в это воскресенье Макгрегор будет драться против Серроне в Лас-Вегасе. Этот поединок станет его первым выходом в октагон после поражения от Нурмагомедова осенью 2018 года.