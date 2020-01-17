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Капитализация материнского холдинга Google достигла $1 трлн

Капитализация материнского холдинга Google достигла $1 трлн

Холдинг Alphabet, контролирующий крупнейший мировой поисковик Google и все его сервисы, включая YouTube, накануне в ходе торгов на бирже увеличил свою капитализацию до психологического рубежа в $1 трлн.

Таким образом, Alphabet стал четвертой компанией США, которой удалось превысить триллионную планку рыночной капитализации.

Напомним, первой эту планку преодолела в прошлом году Apple, вскоре за ней того же результата добились Amazon и Microsoft.

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    Вестник Кавказа

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