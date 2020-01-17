Дочки «Газпрома» попросили ЕС освободить «Северный поток-2»

Запрос на вывод трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» из-под действия европейской Газовой директивы получило Федеральное сетевое агентство ФРГ – его в немецкий регулятор подали «дочки» «Газпрома» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Как пишет «Ведомости», по «Северному потоку» документы были поданы еще 23 декабря, по «Северному потоку-2» - 10 января.

Известно, что заявление Nord Stream AG по «Северному потоку» будет рассмотрено до 23 мая, в процессе пройдут консультации со странами-членами Евросоюза.

Что касается «Северного потока-2», то сроки рассмотрения заявки по этому трубопроводу не установлены.