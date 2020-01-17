Американские военные попали под ракетный обстрел Ирана - США

Американские военные все-таки пострадали от ракетного удара Ирана по авиабазе США «Айн-аль-Асад» в Ираке – это сегодня подтвердило Центральное командование США, комментируя соответствующую информацию издания Defense One.

Изначально появилась информация о том, что у всех 11 военных из-за ракетного удара произошло сотрясение головного мозга, и они были эвакуированы в Германию и Кувейт на лечение.

«Ожидается, что эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы», - заверил, подтверждая сведения о пострадавших, представитель Центрального командования США Билл Эрбан, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в результате ракетного удара Ирана по американской авиабазе никто не пострадал.